眾達-KY(4977)1月合併營收2.04億元，月減少18.45%、年成長1.37%，儘管2~3月將受到新型冠狀病毒影響產能，但眾達-KY的100G單通道光收發模組已成熟，100G產品將貢獻高ASP，預計在新冠肺炎影響逐漸淡化後，將顯著帶動眾達-KY今年營收向上，眾達-KY今股價強升，一度大漲3%，站穩所有均線。

眾達-KY的1月營收2.04億元，月減18.5%、年增1.4%，在工作天數減少之下仍維持年增，顯示100G單通道產品在去年第四季開始試產，且已經小量出貨，已在1月開始增量，據悉，眾達-KY的100 G單通道光收發模組產品生產良率已達量產水準，而價格上約為現有25G規格的3~4倍，逐漸增量將有助於營收成長。

受到新型冠狀病毒影響，佔比眾達-KY產能90%之蘇州廠受新型冠狀病毒影響，延至2月10日開工，因訂單滿載已安排人員於農曆春節期間加班生產，蘇州廠春節與延後開工期間仍保留約50%產能，而眾達-KY在此次事件後亦開始加速馬來西亞廠的產線建置，預計將於第二季進入量產，屆時將可以降低單一區域產能比重過高的風險。

法人分析指出，100G單通道光收發模組相對4x25Gb的100G方案有高密度、低功耗及價格優勢，將逐漸取代現有4x25Gb產品成為主流，加上日韓在2020年的5G建置帶動25G前傳光收發模組出貨增加，看好眾達-KY受惠於新產品與規格升級帶來的ASP提高將帶動營收於2020顯著增加。

另外，眾達-KY的400G產品良率仍在調整中，預計今年下半年到2021將隨著良率提高並逐漸放量將進一步提高營收。

(時報資訊)