美股昨晚再破頂，港股兩日累計漲逾五百點後，今早再高開過百點，挑戰二萬八關卡。恒指開高129點報27,953點；國企指數開高30點報10,915點。

個股方面，友邦開高1.2％，報82.35港元；騰訊開高1.2％，報416港元；阿里巴巴開高1.1％，報217.4港元。

(工商 )