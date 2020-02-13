根據外電報導，投資公司TDK Ventures對雷射二極體使用在智能照明的未來深具信心，並向加州公司 SLD Laser 投入5,000萬美元的基金。SLD Laser表示，最近發布的產品比目前LED燈亮10倍，能夠照亮1公里以外的物體，消耗功率比 LED更低。SLD Laser 進一步表示，在 Li-Fi 數據通信 和光達等其他各種超越照明之外的應用中，雷射將優於LED，並認為雷射二極體 將取代LED成為未來的光源。

2014年諾貝爾物理學獎獲得者「藍光之父」中村修二曾公開表示，未來 10 年雷射照明將取代LED照明。雷射為什麼可以當作照明光源呢？雷射照明分為可見光雷射照明和紅外線雷射照明。

可見光雷射照明有兩大應用領域，第一在車燈照明，2017年BMW在740豪華車款中標配雷射頭燈，每顆燈組只採用了3個雷射二極體，具有更快的響應速度、更窄的照明波束和更遠的照明距離。第二在安全照明，應用在騎行警示燈，2017 年香港科學院的研發團隊也推出了Speednite智慧單車，可見光雷射光會隨著駕駛在準備轉彎變道時，照向相應的位置，將有效增加自行車騎乘的安全指數。而紅外線雷射照明主要應用在監控照明及夜間攝像頭。

光電協進會產業分析師林政賢指出，由於雷射照明的特性局限，雷射照明還無法完全取代LED照明，雷射的特性較適合在投影燈，舞檯燈、探照燈、景觀燈、 頭燈等聚焦型照明應用，亮度及色彩飽和度等才有發揮的優勢。林政賢進一步 指出，目前雷射晶片的整體的生產成本還高於LED晶片，但伴隨技術成熟使得成 本降低，相信在不久將來雷射照明將成為照明產品新的光源選擇，雷射技術也將找到新的舞台。

(工商 )