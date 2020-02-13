人民幣兌美元中間價13日報6.9785，較上日報6.9718，貶值67個基點。

此外，中國人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不展開逆回購操作。因今日無逆回購到期，單日仍既無資金投放亦無回籠。

(工商 )