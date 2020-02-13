台灣燈會市集楊、黃姓攤商因攤位問題，且雙方又早有嫌隙，在新仇舊恨之下，一言不合大打出手，還找來朋友助陣，現場兩度起衝突，大甲警分局啟動快打制伏，訊後將相關嫌疑人送辦。

大甲警分局表示，38歲楊姓及37歲黃姓攤商均賣粉圓，攤位互為對面，在5日下午4時許進駐生財器具時，因位置問題喬不攏，雙方不爽互毆，遭警方勸離。

不料，大約7時許，楊妻找來林姓等5人一同前往理論，因一言不合，黃的胞兄遭毆打，兩度的衝突讓現場大批攤商駐足圍觀。

大甲警分局偵查隊長李振榮指出，針對互毆案，黃及楊已表示願和解，警方將依傷害等罪嫌將涉案人送辦。

大甲警分局指出，為恐雙方再起爭執，引發事端，警方除加強攤區周遭巡邏及監視系統監控並與附近攤商保持聯絡，迄今均維持攤販區平安順遂，展現警方維護治安的決心。同時呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )