雖然才剛傷癒復出打了9場，去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森就已展現他驚人的進攻破壞力，因為最近帶領鵜鶘搶下3連勝的威廉森，根據《NBA官網》統計，當他在場上時，鵜鶘每100回合淨勝對方15.2分，這項數據竟然排在聯盟第1。

目前排在這項數據第2到5名球員全都是公鹿球員，依序是布雷索、阿提托康波、米德頓與布魯克羅培茲，要知道公鹿目前取得46勝7敗的聯盟最佳戰績，反觀鵜鶘只拿23勝31敗、排在西區第10戰績，也讓錫安威廉森的威力徹底展現。

錫安威廉森目前打了9場，鵜鶘拿下5勝4敗，有效命中率是5成65，場均得分121.1分，淨勝對方正5.9分，反觀他缺席的45場比賽，鵜鶘只拿18勝27敗，有效命中率5成32，場均得分114.6分，淨勝對方負3分，更可看出差異。

錫安威廉斯本季場均21分、7.7籃板及2.3助攻，投籃命中率高達5成76，其中三分命中率也有4成，看來他確實擁有狀元身手，接下來他最該做的還是保持健康，持續留在場上展現他的破壞力，才有機會幫助鵜鶘真正展現進軍季後賽實力。

(中時 )