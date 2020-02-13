2020愛在台中，戀人們能趁著情人節，共享專屬於彼此浪漫醉心的夜晚。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

迎接西洋情人節到來！台中市政府觀旅局特在2020台灣燈會的夜空，貼心安排「浪漫、幸福、愛在台中」無人機展演主題；構思最吸睛的創意動畫圖騰，種種驚奇將點亮燈會夜空。觀旅局長林筱淇說，戀人們能趁著情人節，共享專屬於彼此浪漫醉心的夜晚。

林筱淇表示，今年的台灣燈會無人機創意展演，現場都可以感受到民眾驚奇與歡樂的氛圍，在情人節當日也特別規畫「情人節台中限定版」，以手寫情人節快樂、邱比特射愛情箭穿越愛心等，創意動畫圖騰揮灑塗佈台灣燈會夜的空；除原訂晚間7時10分展演外，9點10分時再加碼演出。

觀旅局指出，原定開幕日全台規模最大的800台無人機流星雨展演，將順延至2月15日晚上7時10分演出，歡迎國內外的遊客把握燈會期間，到台中日賞美景饗美食，夜賞花燈宿好旅。

林筱淇特提醒遊客，因無人機展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演，屆時相關資訊會立即在燈會現場廣播及APP推播；無人機詳細展演時間及訊息請上「2020台灣燈會」網站（https：／／2020taiwanlantern.tw／）查詢。

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