「無名小站」時期因俊美外型走紅的男星陳奕，在廣大少女粉絲擁戴下正式出道後成為偶像歌手，曾跟沈建宏組成男子團體，解散後於2013年轉當演員，同年便以陸劇《蘭陵王妃》中古代四大美男「蘭陵王」高長恭一角，在兩岸三地一舉打開知名度，而去年還接拍新戲的他，今天竟突然po文，宣告：「將會暫時的消失一陣子」。

去年1月才拍了《七劍下天山之七情花》的陳奕，今(2/13)突然在粉絲專頁發文，表示將消失一陣子，「前些日子所有親朋好友的陪伴祝福，都很深刻的留在心裡，可愛的你們一個一個比我還緊張，請不用擔心，只是換一個身份來服務大家」。

陳奕也表示，期待著不一樣的新生活，也坦言2020太不容易，「大家一起加油，珍重，再見」，隨文還貼出一系列近照，只見他剃掉韓國歐巴風格的茂密頭髮，成了超級小平頭，穿著白色貼身背心，健壯體魄一覽無遺，形象跟平時相差甚遠，粉絲紛紛關心他去向何處，照他的模樣，猜測他高唱從軍樂，「終於要去了嗎？」、「當兵？加油」、「兵哥哥，期待你身迷彩的帥照」。

(中時電子報)