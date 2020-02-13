湖北洪湖一藥店日前因將每只進價6毛（人民幣，下同）的口罩，加4毛（約合1.7元新台幣）以1塊錢販售，被相關單位沒收並罰款共計5.68萬元，引發各界廣泛關注。

對此，裁罰的洪湖市市場監管局表示，除與疫情相關的醫用商品、防護消毒商品等一律不得漲價外，所售商品無參照價，購銷差價額超過15％者，均構成哄抬價格行為。

洪湖市市場監督管理局指出，洪湖市華康大藥房銷售一次性口罩3萬8000個，購進價格0.6元／只，銷售價格1元／只，涉嫌哄抬價格；調查終結後除沒收違法所得1萬4210元，並罰款4萬2630元。

根據湖北省市場監管局《關於新冠肺炎防控期間有關價格違法行為認定和處理的指導意見》，受罰的藥房違反兩條規定：一是「公共衛生一級回應期間，與疫情相關的醫用商品、防護消毒商品等一律不得漲價」；二是「所售商品無參照價，購銷差價額超過15％」，構成哄抬價格行為。

(旺報 )