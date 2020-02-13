東線4班實名制列車時刻表。（台鐵局提供）

台鐵局今日零時起，開放228和平紀念日連假訂票，截至上午9時止，總計完成8萬8079筆、13萬8855張訂票。

台鐵局提醒完成訂票的旅客，務必再2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於2月15日上午9時重新釋出供民眾訂票。

截至13日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

1、台北往花蓮、台東方向

2月27日13時至2月28日15時，往台東自強號座位已售完，往花蓮各時段尚有零星座位。

2、台東、花蓮往台北方向

3月1日7時以後台東往台北自強號座位已售完，花蓮往台北各時段尚有零星座位。

二、西部幹線車票預訂概況：

1、台北往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

2、高雄往台北方向

3月1日13-17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

1、高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

2、台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有座位。

另2月27、28日及3月1日東線4班實名制列車5250、5234、5241、5245，將於2月14日零時起，開放國民身分證字號U或V開頭、去年12月1日前設籍於花蓮縣或台東縣之現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾得以實名制方式預訂乘車票。

因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，請參閱台鐵局官網剩餘座位查詢功能。

(中時 )