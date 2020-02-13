是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布與三星電子（Samsung）LSI事業群擴大合作，以協助該智慧型手機製造商加速驗證用於全新5G數據機的動態頻譜分享（DSS）技術。身為全球半導體元件與5G技術領導廠商，三星LSI事業群使用是德科技5G網路模擬解決方案，加速開發其Exynos RF 5510射頻解決方案，以及支援DSS技術的Exynos Modem 5123 5G數據機。

三星電子系統LSI協定發展事業群副總裁Woonhaing Hur表示，我們很高興能與是德科技就5G技術擴大合作，以加速開發並推動三星電子下一代5G解決方案，並確保它們符合未來5G裝置的高效能要求。

藉由與是德科技等廠商密切合作，我們將持續提供先進的解決方案，讓每個人都能盡享美好的生活風貌。

透過DSS技術，行動通訊業者可在現有4G LTE基地台上建構混合式4G/5G基地台，並以經濟快速的方式推出5G NR服務。此新興科技可依流量需求，動態切換LTE和5G NR覆蓋範圍，進而彈性支援低、中、高頻段現有的頻譜配置。隨著行動通訊業者開始在網路中部署DSS技術，全球5G服務的部署腳步也日益加快，同時全球5G智慧型手機銷量也持續提高。根據Strategy Analytics預測，5G手機的銷售量將於2025年達到10億支。

是德科技無線測試事業群總裁暨總經理Kailash Narayanan表示，我們再度證明是德科技在5G技術領域的領導地位：我們是全球第一家成功對三星電子新的Exynos數據機之DSS功能進行驗證的測試服務供應商。藉由與三星電子等業界領袖密切合作，我們可協助連網行動生態系統加速推展5G商業化進程。

是德科技5G解決方案專為5G智慧手機市場量身打造，廣獲行動通訊業者、晶片組與裝置製造商，以及測試實驗室採用。有了該解決方案，使用者可用經濟有效的方式，針對FR1與FR2頻段內的NSA和SA模式，透過單一平台驗證支援多射頻存取技術的設計。

(工商 )