MSCI明晟公佈季度指數成分股檢討結果，新增7檔成分股及剔除4檔股份。MSCI新興市場指數新增股份當中，總市值前3位分別是中國人保、聞泰科技及瑞幸咖啡。

信報財經報導，MSCI中國指數新增6檔股份，包括瑞幸咖啡、中國人保、上海萊士、滔搏國際控股、聞泰科技、再鼎醫藥，而剔除檔隻股份包括首控集團、美的集團及趣店。所有成分股變動將於本月28日收盤後生效。

(工商 )