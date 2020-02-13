MSCI中國指數新增中國人保、聞泰科技及瑞幸咖啡等6檔 10:332020/02/13 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 MSCI明晟公佈季度指數成分股檢討結果，新增7檔成分股及剔除4檔股份。MSCI新興市場指數新增股份當中，總市值前3位分別是中國人保、聞泰科技及瑞幸咖啡。 信報財經報導，MSCI中國指數新增6檔股份，包括瑞幸咖啡、中國人保、上海萊士、滔搏國際控股、聞泰科技、再鼎醫藥，而剔除檔隻股份包括首控集團、美的集團及趣店。所有成分股變動將於本月28日收盤後生效。 (工商 ) #MSCI #新增 #中國 #指數 #中國人 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿戰壓力 逼陸改革既得利益集團 04:092020/02/09 話題觀察 少了A股攪局 MSCI台股權重 拚持平 04:102020/02/10 財經要聞 突破疫情 高雄蜜棗蓮霧銷陸 04:102020/02/10 地方新聞 《盤後解析》台積擺尾，台股守住11550 15:062020/02/10 財經 MSCI本周季調整 A股權重不變 04:102020/02/11 焦點新聞 美股恢復反彈 標普和那指收新高 07:272020/02/11 國際 陸港觀盤－新冠肺炎將加速中國債市分化 04:102020/02/12 全球財經 富邦投信 申請三檔ETF標的指數認可 04:102020/02/12 證券．權證 湖北疫情轉折 新病例不到2千 04:092020/02/13 焦點新聞 高價股擁雙利多 群山競秀 04:092020/02/13 財經要聞 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1分鐘讀財經》14檔後市看好 外資搶貨追捧 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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