崇越科技（股票代號5434）公告1月份合併營收為27.95億元，營收突破歷史同期新高，年增7.84％。

崇越科技營運未受到新型冠狀病毒重大影響，雖適逢農曆春節工作天數減少，仍然受惠於半導體產品如晶圓載具銷售暢旺，以及海外環保工程營收進帳，月營收仍創下歷史同期新高的優異表現。

此外，崇越科技於中國承接環保工程業務，協助半導體、電子製造客戶處理工業廢水及廢棄物回收再利用，隨工程完工認列，環保工程營收持續挹注，締造營運佳績。

隨中國持續加強生態環境保護與污染排放物管制，崇越科技除持續評估、開發新案源外，針對已完工的廠房，亦持續提供科技廠房污水還原、淨水處理、污泥減量等工程建置，以及特殊化學品等服務。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，2018年全年半導體材料暨電子材料銷售佔比近八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

(工商 )