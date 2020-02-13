半導體材料供應大廠崇越科技旗下轉投資「安永鮮物」健康超市，今宣布與超商龍頭「7-ELEVEN」跨界結盟，導入CAS細胞活存技術（Cells Alive System）急凍保鮮水產，主打海鮮採用極低溫（零下50度以下）急速凍結，不會破壞食材的組織結構，百分百封存鮮度，堪稱「凍齡海鮮」，水產品均經過去鱗鰓內臟等前處理，料理食用更便利。

消費者可透過全台7-ELEVEN預購誌購買安永鮮物海鮮外，ibon mart統一超商線上購物中心也推出「安永鮮物品牌月」活動，更於三間7-ELEVEN冷凍旗艦店引進安永鮮物專區，讓周遭社區居民生活更便利。

安永鮮物表示，據經濟部統計，近年台灣冷凍和冷藏調理食品銷售總額超過460億元，且85％的消費者選擇到便利商店購買。7-ELEVEN冷鏈規模為業界最完備成熟，雙方即日起合作推出三間冷凍生鮮旗艦店：新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市及桃園市醫林門市，更已為7-ELEVEN冷凍品帶來1倍成長的佳績。

這三間門市設有安永鮮物專區，計有水產、畜產、藥膳等約30款冷凍商品，主打小包裝、省工預先處理（不須去鱗骨）；冰箱上方也貼心備有QR CODE，消費者掃碼即能立刻獲得簡易料理食譜，就算不常下廚的人也能輕鬆上手，符合現代人省時快速料理需求，從便利商店買回家即烹即食，享受吃魚免挑刺的美味。

近期因民眾擔心疫情減少外食，改在家中自己料理，安永鮮物為讓更多消費者能買到健康優質冷凍海鮮肉品，除全台直營門市11間、百貨專櫃12間、及ANYO FRESH線上購物外，另結合7-ELEVEN逾5700間門市預購、ibon mart統一超商線上購物中心，每月推出不同水產吸客外，今年再與7-ELEVEN結盟，導入安永鮮物專區。不僅虛實整合冷凍供應鏈，滿足24小時的國民備餐需求，更搶攻每年上看460億元的冷凍食品市場大餅，期望帶動整體銷售成長兩至三成。

安永鮮物水產多來自高屏地區，在低密度生態池中生長，不餵食人工添加飼料與藥劑。捕撈上岸後，全程不落地、有氧直送水產加工廠，再以人道方式活締處理法宰殺。位於高雄市彌陀區的安永生技水產加工廠，為國內少數的半導體級水產加工廠，以RO逆滲透水、電解水清洗，過程不添加藥劑處理，出廠前經過兩百多道檢驗手續，生產線經FSSC 22000、HACCP認證、清真認證，品質優異，具完善的產銷鏈管理制度。

最大亮點即是，安永鮮物的「CAS鮮凍」系列水產，比市售冷凍水產多了一道卓越的加工程序，引進日本高端科技冷凍技術「CAS細胞活存保鮮技術（Cells Alive System）」冷凍保鮮，該技術原本是冷凍幹細胞的醫療等級技術。在零下50度C急速冷凍，讓魚肉不僅有低溫熟成效果，解凍後還能吃到如產地現撈般的好滋味，水份及營養都不流失。

為確保商品鮮度維持，更由安永鮮物與7-ELEVEN兩大集團旗下物流團隊接力串接，透過7-ELEVEN在全台佈建綿密的低溫物流網絡，透過一條龍的冷鏈系統，將商品配送至門市，消費者在家附近就能便利購買，不用擔心返家通勤路途遙遠而失溫。

(工商 )