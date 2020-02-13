陸委會11日對陸配子女能否來台政策一日三變，昨疫情中心直接宣布撤回陸配來台的政策，堪稱「四度髮夾彎」。民進黨立委高嘉瑜指控，整個事件源頭，是從國民黨立委林奕華開了一場記者會。林則表示，自己從未開過記者會、從未提到「小明」，也從未聯繫陸委會，籲高別為護航執政黨轉移焦點，最好出來說清楚、講明白。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》表示，「小明的故事」整個源頭的開始，就是從林奕華年後開了一場記者會。高更表示，陸委會的決定不僅完全未經疫情指揮中心之外，連行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等人都完全不知情，然後就直接宣布了這個政策，就是對外新聞稿所知道的。並稱他們立委群組裡，對此議題也是罵翻了。

林奕華接受本報訪問，反問高嘉瑜：「哪場記者會？」直言自己根本從未開過記者會，也從未提到「小明」這個人，更沒有聯繫過陸委會，自己只有接到民眾陳情陸配子女現況、與移民署聯絡而已。痛批高所言是為執政黨護航在轉移焦點，相關指控根本不正確，最好出來說清楚、講明白。

(中時電子報)