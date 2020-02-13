新疆女神迪麗熱巴以電視劇《三生三世枕上書》人氣再創高峰，迪麗熱巴的顏值和演技屢成為焦點，而近期適逢新型冠狀病毒疫情延燒，許多明星都跟著停工自主在家，而親民的迪麗熱巴稍早則發文吐最近的健身項目，沒想到照片竟是「頭撞牆」。

迪麗熱巴微博全文。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

迪麗熱巴今（13日）早在微博發文吐最近的健身項目，不過照片竟是「頭撞牆」，女神的超皮發文引發網友熱議，紛紛敲碗要迪麗熱巴曬自拍，而迪麗熱巴工作室事後也轉發，虧女神的健身有點獨特，還不忘呼籲網友今晚要鎖定《枕上書》播出。

(中時電子報)