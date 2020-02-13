驚！迪麗熱巴吐私下健身項目 竟是頭撞牆 10:342020/02/13 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 迪麗熱巴以電視劇《三生三世枕上書》人氣再創高峰。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新疆女神迪麗熱巴以電視劇《三生三世枕上書》人氣再創高峰，迪麗熱巴的顏值和演技屢成為焦點，而近期適逢新型冠狀病毒疫情延燒，許多明星都跟著停工自主在家，而親民的迪麗熱巴稍早則發文吐最近的健身項目，沒想到照片竟是「頭撞牆」。 迪麗熱巴微博全文。（圖／取材自迪麗熱巴微博） 迪麗熱巴今（13日）早在微博發文吐最近的健身項目，不過照片竟是「頭撞牆」，女神的超皮發文引發網友熱議，紛紛敲碗要迪麗熱巴曬自拍，而迪麗熱巴工作室事後也轉發，虧女神的健身有點獨特，還不忘呼籲網友今晚要鎖定《枕上書》播出。 (中時電子報) #迪麗熱巴 #枕上書 #三生三世枕上書 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪麗熱巴爆哭頭撞地超大聲 虐心狂流淚網不捨 14:322020/02/11 娛樂 迪麗熱巴接力聲援肺炎！一字領「胸前擠黑影」網暴動 12:462020/02/12 時尚 迪麗熱巴「吃相太難看」 嚇跑相親對象 14:492020/02/12 娛樂 娛樂熱門新聞 董至成爆婚變 謝忻被傳「車上脫光」大嫂暴怒... - 娛樂 唐湘龍離奇消失12天至今 黃暐瀚爆他下落！ - 娛樂 董至成婚變扯出「謝忻在車上脫光」 本人親吐真相 - 娛樂 男偶像遭前女友爆料劈腿吃軟飯 快累死還硬上發生關係！ - 娛樂 婚變主因曝光？昔妻穿透明睡衣勾引董至成 他這樣做自認「過分」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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