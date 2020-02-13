新冠肺炎肆虐大陸，日本民間多次聲援募款，令大陸民間對日印象大幅改觀；除了先前捐贈物資箱上寫著中國詩詞「山川異域、風月同天」之外，還有日本女孩頂著寒風替武漢募款，抱著募款箱從早到晚向路人90度鞠躬，深深感動陸網民，稱她是「最美日本女孩」。

據《環球時報》與《文匯報》報導，為了援助大陸對抗新冠肺炎疫情，在東京池袋西口公園的燈會滿月祭特設募款攤區，一名身穿旗袍的14歲日本少女8日至9日間，持著「武漢、中國，加油！」的募款箱，而事養蜂業的母親杉沼女士捐出100瓶櫻花蜂蜜，只要捐款逾1000日圓便可獲得一瓶，不少路人見到義賣紛紛響應，在大陸社群網站引起廣大關注。

在日本東京池袋的元宵節慶祝活動現場，市民展示「為中國武漢加油攤位」上的蜂蜜。蜂蜜的包裝上寫著「武漢加油！中國加油！」。該攤位為中國抗擊新冠肺炎疫情向人們募捐，並將銷售蜂蜜所得全部捐出。（新華社）

事後少女與母親一同接受環時訪問時表示，在電視上看到大陸朋友面臨種種困難，她就想自己能做些什麼，後來得知東京燈會需要人手幫忙為武漢募集資金，便第一時間報名來當志工。她表示對於自己在大陸成為討論焦點很不好意思，「我只是竭盡全力做些能及的事情」。

一名14歲日本女孩頂著寒風，在東京池袋西口公園的燈會滿月祭特設募款攤區替武漢募款，她抱著募款箱從早到晚向路人90度鞠躬，深深感動陸網民。

曾在北京留學的杉崎女士也表示，女孩小時候就在大連等地交到很多好友，他們經常寄好吃的零食，在生病時也給予關心，這些舉動讓她想起大陸就備感溫暖。受疫情影響，對於近期被同學詢問「中國不恐怖嗎」，她表示「可怕的是病毒，不是中國。中國人都很熱情」。

除了民間之外，日本政壇也自發援助大陸。據BBC中文網報導，執政黨自民黨的幹事長二階俊博周一10日表示，因為新型肺炎疫情感染擴大，自民黨將從國會議員經費中扣除一部分支援大陸。

大陸駐日本大使館披露，據不完全統計，截至2月7日，日本國內各界累計捐贈防護口罩633.8萬餘個、手套104.7萬餘副、防護服及隔離衣17.9萬餘套、護目鏡及鏡框7.8萬餘個、大型CT檢測設備1台（價值300萬元人民幣）、體溫計1.6萬餘個，以及防護帽、鞋套、防護靴、消毒用品等，累計捐款約合3060.2萬人民幣。

(中時電子報)