太平分局在熱心企業贊助下，每個員警一人一瓶次氯酸水及隨身瓶，讓他們用完後可隨時補充。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情持續不斷，相關醫療耗材都成為炙手可熱的用品，太平分局分局長高誌良有感於第一線執勤同仁在各項勤務執行皆直接面對民眾，暴露在未知的風險之中，為保護同仁執勤安全，於是發揮巧思，結合太平地區分別有生產「次氯酸水」及「塑膠隨身瓶」兩知名企業公司，主動協助提供防疫用品，結合成輕便可攜式次氯酸水隨身瓶(100c.c)，讓第一線的執勤員警隨身攜帶使用，近300位同仁人手一瓶，讓員警在第一線執勤時防疫更升級，除可守護轄區治安，同時亦能保護自己。

在防疫視同作戰，防疫不能有破口的前提下，太平警分局為防制新冠肺炎，持續貫徹政府政策，全體總動員ㄧ同加入防疫工作，並宣導民眾加強防疫觀念。再者，為維護員警及洽公民眾安全，警分局及各派出所也都有準備酒精清潔液、口罩及額溫槍等防疫物品，落實防疫工作。

有鑒於此，轄區內有知名企業主近期主動向分局長高誌良表示，願意提供次氯酸水消毒液供分局同仁消毒使用，高誌良有感於外勤同仁到處處理事故，消毒液僅放置於車上或辦公室在處理事故時恐緩不濟急，防疫出現破口，於是穿針引線下，親自拜訪轄區製作隨身噴霧瓶工廠，並將其裝填結合成太平警分局同仁專屬的防疫清潔隨身瓶，每個員警一人一瓶共計約300瓶，每瓶約100c.c，用完時還可以隨時補充，高達99％以上的殺菌作用，讓防疫升級更有保障。

兩位企業主均低調表示，次氯酸水及隨身瓶都是自家生產的，平時多用於工廠清潔及一般裝填之用，鑒於員警24小時輪班執勤，每天接觸來自四面八方的民眾，防疫措施更是重要，希望共同為防疫工作盡棉薄之力。

基層同仁收到個人用專屬的隨身瓶後驚呼不已，紛紛表示感謝分局的用心及熱心企業的大力支持，讓他們執勤無後顧之憂，工作起來更安全更有保障。

(中時 )