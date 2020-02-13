葡萄王(1707)自結1月合併營收5.75億元，受今年農曆春節提早影響，加上集團營收多來自華人區域，因此在同期高基期及工作天數減少的條件下，月營收較去年同期下滑24%。不過，公司也指出，近日疫情帶動生技保健食品需求增加，營業動能可望於2月穩健提升，採用1、2月合併來看較能評估整體營運實力。

葡萄王表示，母公司葡萄王1月營收年成長22%；由於新冠肺炎疫情持續擴大，消費者有感提升自體免疫力，促進體內抗體生成，進而活絡保健食品市場，帶動葡萄王靈芝、樟芝、益生菌等商品銷售成長；自有品牌部分，比對疫情前商品銷售平均約成長2倍多，尤其是自營網站-購健康，靈芝類別商品感受最為明顯，除了查詢靈芝調節免疫功能等相關商品到訪流量成長3倍，銷售量也相對增加3倍之多；藥妝通路則是益生菌類別商品增加4倍多最為明顯。

子公司葡眾方面，葡萄王則表示，葡眾穩坐國內益生菌銷售冠軍，春節開工以來「康爾喜」與「康爾喜N」需求大幅拉升，銷售已突破同期，另外「樟芝益」、「995」、「百克斯」及「寧康福」等調節體質、生理機能相關保健產品，會員訂單率皆超出預期。

(時報資訊)