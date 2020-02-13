思科（Cisco Systems Inc）上季業績優於市場預期，但本季展望保守，且仍然預期在當前的大環境下，消費支出仍將停滯，周三思科盤後股價下挫4.63%，報47.62美元。

思科第二財季（截至1月25日）營收年減3.5%，為120億美元，仍優於市場預估的119.8億美元。排除特定項目後，每股盈餘為77美分，亦略高於市場預期。

受雲端運算服務崛起影響，思科的基礎設施部門（包括交換器與路由器等傳統業務）上季營收年減8%，為65.3億美元。應用軟體事業營收年減8%，為13.5億美元。快速成長的資安部門營收年增9%，為7.48億美元。

此外，思科的所有地區營收均見下滑，貢獻公司營收約58%的最大市場美洲區營收減少5%。

思科預期本季調整後每股盈餘介於79～81美分，其中值大致符合市場預期。該公司預估本季營收減少1.5%～3.5%，以此估算其本季營收將介於125.1億～127.7億美元，分析師預測均值為126.2億美元。執行長Chuck Robbins表示，基於大環境的不確定性及獨特的地域性問題等種種原因，我們看到整個客群的決策週期拉長，「客戶就是有點保守，寧可靜觀其變」。

(時報資訊)