新冠疫情延燒下，許多會展等室內活動都取消或延後，台中一家OUTLET逆向操作，舉辦NIKE展示鞋清倉會2月14日登場，首日舉辦封場搶購官網粉絲頁10天湧入超過7千人搶領封場會入場序號，賣場為此特別做足防疫功課，特別將場地移至6樓400坪賣場，且全場開窗，並謝絕發燒者進場。

近年球鞋文化風靡全球，全球運動品牌NIKE、Adidas等透過飢餓行銷手法讓「炒鞋」現象興起，台中日曜天地OUTLET抓緊這波趨勢，聯手球鞋霸主NIKE，於2月14日至2月23日，快閃10天舉辦NIKE展示鞋清倉會，全台獨家10萬雙展示鞋，全面下殺5折起。

台中日曜天地OUTLET看準展示鞋價格低、CP值高的商機，蒐羅全台各門市超過10萬雙的展示鞋，包括AIR氣墊系列、籃球場上出鏡率最高的AIR FORCE男性運動鞋、Air Max男性迷彩休閒鞋，全數以5折起價格開賣。

且無畏新冠肺炎疫情，開賣首日2月14日西洋情人節當天，日曜天地OUTLET將在早上11：00-13：00舉辦限時封場首購會，加碼祭出限量鞋款再降一折，不管是運動愛好者必備的專業跑鞋、籃球鞋，或是外出踏青、平日工作穿的休閒鞋通通有。

消息一出，官方粉絲專頁10天已突破7000人搶領封場會入場序號，當天預估湧入破千名搶購人潮，有興趣的民眾也歡迎至官方臉書索取入場序號。

且為因應疫情，日曜天地OUTLET特別將封場會從地下二樓移師到六樓特賣場，不但場地擴大，所有窗戶也將打開，讓空空氣流通，並定期消毒，活動當天凡進入商場的民眾皆須酒精消毒及測量額溫，體溫高者謝絕進場。

(中時 )