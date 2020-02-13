處理器大廠美商超微（AMD）發表AMD Radeon Pro W5500工作站繪圖卡，帶來卓越效能與各種先進功能，滿足當今設計與製造以及建築、工程與營造（AEC）等專業人士的需求。AMD同時也發表了AMD Radeon Pro W5500M GPU，專為新一代高效能專業行動工作站設計與優化。

新款GPU採用AMD RDNA架構、領先業界的7奈米製程技術及先進軟體功能，帶來具領導地位的多工效能、能源效率與紮實的穩定性，滿足2D與3D專業設計應用程式的嚴苛要求。

AMD Radeon Pro W5500繪圖卡在實際應用上提供出色的效能表現，相比對手功耗低達32％。

當今的設計與工程人員推動著專業設計應用的發展。這些日趨行動化的專業人士經常同時執行多個繪圖密集型應用程式，並且需要毫無妥協的效能表現支援，以即時對設計專案進行視覺化、檢視以及互動操作。

AMD Radeon Pro W5500繪圖卡採用省電的高效能AMD RDNA架構、台積電7奈米製程技術、高速GDDR6記憶體、高頻寬PCI Express 4.0介面、以及多項先進軟體功能的優勢，擴展AMD高效能專業繪圖產品的陣容，在實際應用上提供卓越效能表現、紮實的穩定性、以及優異的能源效率。此外，AMD Radeon Pro W5500繪圖卡在各種要求嚴苛的情境中仍展現令人驚豔的多工效能，包括讓專業人士在背景模式執行視覺化渲染時仍持續開發設計工作。

AMD全球副總裁暨Radeon繪圖技術事業群總經理Scott Herkelman表示，設計師與工程師需要一個專業的繪圖解決方案，提供足以因應當今各種獨特挑戰的效能與效率。在面對急迫交期的壓力下，AMD專業繪圖卡能在最需要時持續發揮穩定效能。AMD Radeon Pro W5500繪圖卡為2D與3D設計程式提供了卓越能源效率以及領先的效能表現，讓使用者能即時對設計專案更加順利地進行視覺化及互動操作，探索虛擬實境等應用的全新沉浸式工作流程，將生產力提升至最高。

AMD Radeon Pro W5500繪圖卡以及Radeon Pro W5500M GPU將改變專案團隊的工作模式，藉由實現沉浸式與即時視覺化的設計概念，讓團隊能夠做出更快、更明智的決策。

AMD Radeon Pro W5500與W5500M繪圖卡的重要功能與特色包括高效能AMD RDNA架構－結合全新設計的幾何引擎與運算單元，帶來比前一代次世代繪圖核心架構（GCN）提升高達25％的每時脈效能。AMD Radeon Pro W5500繪圖卡即使在要求嚴苛的情境中，仍能提供卓越的多工效能，在SPECviewperf 13量測程式中，以多工負載測得執行應用程式流程的效能比對手高出達10倍。

高功耗效率的AMD RDNA架構結合Radeon Pro Software for Enterprise的智慧功耗管理技術，讓AMD Radeon Pro W5500繪圖卡能精準調節功耗，以滿足各種專業應用的功耗需求。因此，在SOLIDWORKS的實體建模工作流程中，提供領先對手產品平均高達32％的系統效率。

Radeon Pro Software for Enterprise在各個版本中皆提供全面的效能增強，並針對要求嚴苛的每天24小時/每週7天運算環境進行優化。此外，更通過廣泛的OEM廠商平台與ISV認證測試，提供符合專業人士要求的品質。在SPECviewperf 13量測程式中，最新20.Q1版本驅動程式的幾何平均分數優於2019年19.Q1版本高達15％。

AMD Remote Workstation可藉由使用Citrix Virtual Apps and Desktops或Microsoft Remote Desktop，讓專業人士能在任何地方都能使用自己的實體工作站，從而獲得豐富繪圖經驗。

(工商 )