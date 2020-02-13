全監獄都恐慌！一名從泰國引渡回英國的毒販，在牛津郡東北部一所監獄中昏倒，被懷疑感染新冠病毒，和他有接觸的2名囚犯也發生類流感症狀，目前這3人都已接受新冠病毒檢測，監獄全面封鎖，靜待檢測結果出爐。

這名昏倒毒販是來自牛津郡的31歲男子馬克·隆布爾（Mark Rumble），據英國《每日郵報》報導，隆布爾去年11月因涉嫌販毒在泰國芭達雅被捕，於今年1月27日引渡回英，送進比斯特（Bicester）附近的布林登（HMP Bullingdon）監獄。

隆布爾在獄中昏倒，讓獄方如臨大敵的原因是，和他有接觸的2名犯人也都出現類流感症狀。目前監獄已進入全面封鎖狀態，有人發現，英國公共衛生部門官員及醫護人員穿著防護衣，從監獄側門進出。而為了防疫，未來一段時間，犯人都將待在自己的房內，由工作人員遞送食物。

不過泰國衛生部卻堅決否認隆布爾在泰國感染新冠病毒，泰國方面表示，該犯人上機前完全沒有任何症狀，完全符合引渡條例。況且該犯人已抵達英國超過16天，早已過了14天潛伏期。

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(中時電子報)