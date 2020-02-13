飛鼠1號終止發射程序。（楊漢聲攝）

太空迷只能拍彩虹解鬱悶。（楊漢聲攝）

台灣晉陞太空科技公司在台東南田部落設置火箭試射場，13日清晨6時53分發射自製的「飛鼠1號（HAPITF-1）太空火箭，卻因高空風切太強終止發射程序，但仍有進行試點火程序收集資料，讓原本引頸期盼的太空迷大失所望。

清晨4時許，台東南田部落就擠滿前來朝聖的太空迷，徹夜不眠、通宵達旦就是為了一睹火箭發射的那瞬間，民眾淋著大雨晉陞太空科技公司因風切過大終止發射程序，民眾難掩失望，拍不到火箭升空，只能無奈拍起雨過天晴的彩虹自我安慰。

晉陞太空科技公司董事長陳彥升表示，整個晚上都在下雨，施放很多顆氣球，但未到預定高度就被強風吹破，高空風速高達每秒45公尺以上，飛行模擬也提示無法通過，在安全考量下，最後終止發射程序，但有進行試點火來驗證安全機制及收集相關資料。

陳彥升表示，火箭引擎有進行試點火，要更換內部燃料，預計在1個半月至2個月內再次提供申請發射，希望藉時天氣會好點，讓民眾能來欣賞火箭發射，會再接再厲來證明台灣自主發射衛星的能力。

另外，有媒體提問試射時軍方愛國者飛彈已經準備了，萬一火箭偏離軌道將來攔截，陳彥升笑著說，他完全不知道。關於在地部落及縣府溝通方面，陳彥升也強調，完全沒有問題，違規方面地主已依照程序來補正。

陳彥升也透露，飛鼠一號火箭相當有競爭力，國際上發射載具造價高達2至3億元，他們造價則是不到10分之一，未來有相當大的發展性，會結合地方一起共生共存。

(中時 )