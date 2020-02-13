2020 年蘋果將在秋季發表的新一代 iPhone，由於很可能首度支援 5G，備受期待。2019 年底自中國大陸武漢爆發的新冠肺炎(NCP)，讓人人自危紛紛戴上口罩自保，降低被傳染的可能性，因此契機，再度讓戴上口罩無法利用 Face ID 解鎖 iPhone 一事成為話題。面對這個窘境，或許蘋果已經有了解決之道？蘋果官網稍早前被發現上架了新款 Incase ICON Lite II 背包，從廠商提供的示意圖來看，居然暗藏了無「瀏海」iPhone，令不少果粉興奮了一下！

根據在蘋果官網中的搜尋結果，台灣官網也上架了 Incase ICON Lite II 背包，說明圖片中包含了一張使用示意圖，顯示背包的夾層設計可以同時放置 MacBook、iPhone 以及 iPad。再詳細查看則會發現，圖片中的 iPhone 是沒有 TrueDepth 相機的款式，明顯與現行的 iPhone 產品不一樣，因此引起了關注。蘋果 2019 年底也曾經在 Apple Support 的官方 Twitter 曾換上全新的宣傳圖，當中出現的 iPhone 也是無「瀏海」的樣式。由於這兩次都是蘋果官方平台透露出無瀏海 iPhone 的訊息，因此令人難以忽視。

以本次 InCase 新款包包上架蘋果官網的例子來看，由於這是一款蘋果官網獨家上架的產品，勢必上架前所有圖片、說明資訊等，都需要讓蘋果官方進行審核，因此官網上的照片應該不是惡作劇，也不是不小心弄錯的結果。很有可能是蘋果官方再度暗示了新 iPhone 將會剪「瀏海」的舉動。

蘋果在 2017 年推出 iPhone X 中，首度導入了 Face ID 臉部辨識技術，且 iPhone X 也是第一款在 iPhone 5s 之後，沒有搭載 Touch ID 指紋辨識的機種。由於 TrueDepth 相機在 iPhone 頂端螢幕中央佔據一塊區域，且是以黑色玻璃覆蓋，被陸媒暱稱為「瀏海」。Face ID 可以跟 Touch ID 一樣，用於解鎖手機、授權 App Store 下載(免於輸入 Apple ID 的密碼)、授權 Apple Pay 支付，以及用於登入其他支援 Face ID 的 App。不過，相對於 Touch ID，在 iPhone 中的 Face ID 有解鎖上的限制，也就是必須要在某一個角度範圍才能解鎖。舉例來說，將手機置放在桌面上，頭部靠近 iPhone，很難成功解鎖 Face ID；將手機以橫向方式持握的時候，也會無法成功解鎖。帶上口罩，或是圍巾圍得比較高遮蔽了口鼻的狀態下，也幾乎無法以 Face ID 解鎖；而在這些情景下，Touch ID 指紋辨識則都沒有限制。

然而相對於 Touch ID，Face ID 並非全然都僅有弱點。Face ID 是透過內建在 iPhone 螢幕頂端的 TrueDepth 相機來完成。在具備 TrueDepth 相機的基礎上，除了可支援 Face ID，也衍生出 Animoji、Memoji 等應用(現還可用於 FaceTime 視訊)，此外也能讓前鏡頭支援人像拍攝模式(可呈現景深)，且在運用相機的相關 App 中，也可有更多層次的效果，例如在 Clips App 中，支援 TrueDepth 相機的 iPhone 可以額外使用「情境」功能，透過 AI 來呈現特殊的背景效果。

從蘋果官方兩度「疑似」走漏新 iPhone 無「瀏海」的情況，真的不禁令人對於下半年將現身的 iPhone 更為期待。根據多方分析師的看法，2020 年秋季將更新的 iPhone，預計支援 5G，且有機會多達 4 款，全數採用 OLED 螢幕。若是能夠在支援 5G 的基礎上，成功剪去「瀏烸」，提升了 iPhone 的「顏值」，肯定會讓 iPhone 更具市場吸引力。

(中時電子報)