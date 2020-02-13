太空人作弊事件延燒數月，大聯盟各隊陸續開始春訓，唯獨太空人隊閉門不受訪，不過各隊選手倒是樂意被媒體訪問，洋基當家捕手桑契斯（Gary Sanchez）就向媒體表示他也認為「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）有戴蜂鳴器作弊，「如果我敲了一支讓球隊進入世界大賽的全壘打，他們想扯掉我的褲子也可以。」

去年美聯冠軍戰第6戰，9局下半2人出局時，艾爾圖維從洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）手中，敲出一發再見2分炮，不只逆轉戰局，也帶太空人擊敗洋基、前進世界大賽。當時所有人沉浸在精采的比賽，所以當艾爾圖維回本壘示意隊友不准扯他的球衣時，大家都還沒有懷疑這舉動不合常理。

直到太空人被爆出偷暗號，艾爾圖維也被指控說身上帶蜂鳴器作弊，大家才回想起這可疑的舉動，桑契斯就大酸特酸，「如果我打了一支能讓球隊前進世界大賽的全壘打，隊友要扯掉我的褲子我也甘願，要脫掉什麼都隨便。」

雖然大聯盟調查並未發現任何證據，不過這並未阻止外界質疑太空人的聲浪。

(中時 )