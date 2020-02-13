華為恐遭美國進一步封鎖。據路透報導，一位不具名消息來源12日透露，美國防部可能轉向支持針對華為的新規定，而這與其先前「反對進一步打擊華為出口」的立場相左。有專業人士認為，若進一步限制華為，恐傷害到處於華為供應鏈上的相關美國企業。

透露該消息的人士表示，商務部長羅斯積極呼籲國防部長艾斯培，討論限制對華為出口一事，並將在下周針對此事召開會議；另外，還將於2月28日再召開更高級別的會議，到時，美國官員將討論進一步「對大陸及華為技術出口的限制」。

對此，美國商務部宣稱，這麼做是為了呼應技術傳播和創新加速的挑戰。但相對的，這也使美國企業更難繞過對華為出口的禁令。

貿易法規律師Doug Jacobson認為，此舉可能導致部分美國企業銷售額下滑，且不會限制華為在大陸製造產品的能力。

目前，對於這項消息，美國國防部尚未回應。

(旺報 )