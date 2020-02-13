新冠肺炎疫情來勢洶洶，不但全球經濟大震盪，連房市也被嚇到，最新市調顯示，1月房市來人、成交量，明顯呈現「雙降」，尤其往年最被強調的台商客源，今年首度「被消失」，業者通常都會向賞屋客戶強調「最近沒台商來看房子」，以安撫客戶，最新出爐的1月住展風向球，續閃藍光。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今（13）日出爐，2020年1月總分續落至29.7分，較去年12月〈31.5分〉減少1.8分，分數已連續四個月下滑，對應燈號則已連續兩個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅議價率一項分數維持平盤，其餘五項指標悉數下跌。

住展雜誌研發長何世昌表示，1月風向球分數下滑的主因，乃是受到「總統大選」、「春節使工作天數減少」、「武漢肺炎疫情」三大因素構成完美風暴，使市況進一步走低。

何世昌表示，由於1月本是淡季，再加上房市外部因素連環炸，總統大選、農曆春節與武漢肺炎接連轟炸，嚴重衝擊到業者的銷售信心，1月釋出的報紙廣告量僅剩約0.63萬批，創下近十年來單月新低。

受到春節與疫情影響，不管是來人組數或成交組數，滑落的幅度都比去年12月更大，尤以豪宅、換屋型產品所受衝擊最大。

過去房市春節期間，雖然是國人的購屋淡季，但卻是台商返鄉歸國的購屋旺季，所以往年春節不打烊的建案多把銷售重心瞄準在台商身上。然而，因境外移入武漢肺炎患者有多位身份是台商，台商兩個字變得格外敏感，台商竟然「被消失」，許多建案反而強調「最近沒台商來看房子」。

(工商 )