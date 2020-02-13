新冠肺炎疫情升溫，民眾減少出入公眾場合聚餐，帶動外帶或外送餐飲市場成長，因應這一波消費型態改變，台北福華大飯店推出「點餐To-Go」，每道料理從180元起，強調來電訂餐只要20分鐘即可取餐，飯店提供免費停車服務，希望以快速、便利與貼心服務，擴大爭取商機。

台北福華飯店蒐羅館內中餐廳經典熱門菜色，並分別推出了江浙菜、粵菜、台菜及西式餐點服務，提供彈性多樣的餐點選擇，將招牌菜色以外帶餐盒盛裝，四人份六道菜，二千元有找。

台北福華江浙餐廳「江南春」主廚劉宜嘉表示，外賣菜餚食材和調味基本都是與飯店內用一樣。如江浙料理的代表「蔥燒燴子排」，使用主廚調製私房滷汁，超過1個小時慢火熬滷而成的排骨，搭配蔥燒方式調理，吃起來味濃卻不膩口。其它如「蟹黃豆腐」、「紹興醉雞」、「寧式鱔糊」與「清炒蝦仁」也都如此。

台北福華「蓬萊村」台菜餐廳則是以精選顧客排行榜上最熱銷的菜色，囊括蔭鼓鮮蚵、軟煎溜肉、小魚莧菜、芹菜臭豆腐等13道佳餚，搭配上軟香的地瓜稀飯更是絕配。粵菜餐廳「珍珠坊」則有芙蓉海皇羹、皮蛋瘦肉粥、清蒸鱈魚以及商務上班族的廣州炒飯、廣州炒麵等。

在來客數減少的狀況下，台北福華以「客人不進來，我們走出去」的姿態主動出擊。本週起陸續推出點餐To-Go銷售，皆受到商圈上班族及小家庭消費者的大力捧場。

(工商 )