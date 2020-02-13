去年路跑由台南市長黃偉哲開跑儀式。（本報資料照片）

邁入第4屆的台南市玉井愛文山芒果路跑，不受新冠肺炎疫情影響，將於6月28日照常舉行，即日起開放報名。主辦單位台南市愛文山人文產業發展協會理事長賴永坤表示，考量到路跑時間已是6月，疫情應已趨緩，決定照原計畫舉行。

愛文山芒果路跑起源就是為了行銷玉井芒果等優良農特產品，於路跑當天舉辦小農市集農產品展售嘉年華，將玉井好山好水及豐富農產介紹給國內外跑友，唯恐疫情影響農產銷售與出口，以路跑吸引遊客到玉井小鎮觀光消費將照常舉行。

由愛文山人文產業發展協會、蜜旺果舖主辦的芒果路跑活動，第1屆舉辦時只限800人報名，因年年報名踴躍，今年增至1500個名額。活動分成21公里半馬組、10公里勇腳組與3公里健康組，沿路會經過社區活動中心、綠色隧道、社區特色公園、芒果園，經過愛文山時可遠眺兩旁山谷種滿芒果樹的特殊景觀。

芒果路跑最大的特色，就是回程時需拿一顆芒果一起跑，跑完可把芒果帶回家，完賽可享用芒果冰、割稻飯，得獎者除了有獎金還有芒果禮盒，參賽者還可現場報名芒果大胃王比賽，路跑有吃又有拿，每年報名幾乎很快就額滿。

(中時 )