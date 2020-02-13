美股消息面：

1.美國財政部公布，1月財政赤字為326億美元，去年同期則為盈餘90億美元。1月財政支出為4090億美元，收入為3723億美元。本財政年度以來（去年10月至今年1月）財政赤字為3892億美元，前一年度同期為赤字3103億美元。

2.市場對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，抵消了美國原油庫存升高的消息，周三紐約3月期油收漲1.23美元或2.5%，為每桶51.17美元，盤中最高升至51.73美元。倫敦布蘭特4月期油收漲1.78美元或3.3%，為每桶55.79美元。

(時報資訊)