《美股掃瞄》美股消息面：對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，油價上揚 10:512020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股消息面： 1.美國財政部公布，1月財政赤字為326億美元，去年同期則為盈餘90億美元。1月財政支出為4090億美元，收入為3723億美元。本財政年度以來（去年10月至今年1月）財政赤字為3892億美元，前一年度同期為赤字3103億美元。 2.市場對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，抵消了美國原油庫存升高的消息，周三紐約3月期油收漲1.23美元或2.5%，為每桶51.17美元，盤中最高升至51.73美元。倫敦布蘭特4月期油收漲1.78美元或3.3%，為每桶55.79美元。 (時報資訊) #美股 #新冠肺炎 #疫情 #財政赤字 #原油 #期油 #紐約 #布蘭特 也許您會感興趣 推薦閱讀 對抗新冠肺炎疫情 台南廟宇要辦法會安撫民心 13:122020/02/09 生活 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 新冠肺炎疫情持續 畢嘉士在家自學兼作公益 16:012020/02/10 生活 新冠肺炎疫情影響 2／13小米10以線上直播發表 16:242020/02/10 科技 新冠肺炎疫情升溫 第5屆埔里山城派對馬拉松停辦 16:522020/02/10 生活 《業績-生醫》新冠肺炎疫情，羅麗芬短期營運有壓 17:392020/02/10 財經 MWC／新冠肺炎疫情燒不停 Sony宣布退出 17:402020/02/10 科技 新冠肺炎疫情擴大、油價續軟 丙烯、EG、SM等報價全面續跌 19:252020/02/10 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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