新冠肺炎疫情影響訂單前景罩陰影，精華(1565)大陸市場成長恐將不如預期，再加上2019年度上半年日本客戶新產品上市殿高基期，法人保守看待精華上半年業績表現。 精華受競爭加劇拉長客戶庫存消化時間，致使日本訂單疲弱、農曆過年工作天數減少，以及本地貨幣升值影響，1月營收4.16億元，年減30%、月減21%。加上2019年度上半年日本客戶新產品上市殿高基期，法人保守看待精華上半年業績表現。

由於客戶持續去庫存影響，精華原先預估2020年主力日本市場將年減5~10%，美國客戶Hubble訂單可能持平。精華原先預期大陸市場將會成長，不過受到近期爆發新冠肺炎疫情影響，法人認為，精華大陸市場成長將不如預期。台灣目前仍處於激烈的價格競爭市場，精華自有品牌業務成長不易。

法人指出，基於日本訂單展望嚴峻且Hubble需求持平，預期精華2020年營收將年減6.6%，每股盈餘約23元附近，年減9%左右。

(時報資訊)