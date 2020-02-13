新冠肺炎疫情延燒，民眾繃緊神經做好防疫工作，日前全台出現口罩荒，行政院6日所推新制「口罩實名制」上路後，不少民眾抱怨買不到，一罩真的好難求。日前新北市有名客運司機，看到上車乘客沒有配戴口罩，便主動提供口罩請他戴上，無私的暖舉動，獲得不少民眾讚賞。
防疫敏感時機點，不少人大讚無私暖司機，《中時電子報》(12日)獨家找到這位欣欣客運670路線的司機江銘奇，他表示「我很注意乘客是否戴口罩，如果沒有戴的人，我都會說為了你的安全，為了車內乘客安全，請戴上口罩，若沒有戴口罩的人，我會拿出全新口罩給他，我秉持自己夠用就好，因為公車是密閉空間傳染性很高。」
客運業者相當重視搭乘民眾的衛生與健康，客運站長趙廷芳受訪時表示「公司規定每兩小時，每位公車司機都要使用酒精擦拭扶手、欄杆、拉環，地板則是用漂白水從裡到外拖過，全面做好防疫清潔的工作，一同度過這非常時期。」
(中時電子報)
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