好暖心！乘客上車未戴口罩 司機無私送被讚爆

新冠肺炎疫情延燒，民眾繃緊神經做好防疫工作，日前全台出現口罩荒，行政院6日所推新制「口罩實名制」上路後，不少民眾抱怨買不到，一罩真的好難求。日前新北市有名客運司機，看到上車乘客沒有配戴口罩，便主動提供口罩請他戴上，無私的暖舉動，獲得不少民眾讚賞。

客運司機主動提供口罩請未配戴乘客戴上，暖舉獲得民眾肯定。(照片/客運業者 提供)

防疫敏感時機點，不少人大讚無私暖司機，《中時電子報》(12日)獨家找到這位欣欣客運670路線的司機江銘奇，他表示「我很注意乘客是否戴口罩，如果沒有戴的人，我都會說為了你的安全，為了車內乘客安全，請戴上口罩，若沒有戴口罩的人，我會拿出全新口罩給他，我秉持自己夠用就好，因為公車是密閉空間傳染性很高。」

客運業者重視車廂衛生，每兩小時會使用酒精、漂白水消毒車上環境。(照片/游定剛 拍照)

客運業者相當重視搭乘民眾的衛生與健康，客運站長趙廷芳受訪時表示「公司規定每兩小時，每位公車司機都要使用酒精擦拭扶手、欄杆、拉環，地板則是用漂白水從裡到外拖過，全面做好防疫清潔的工作，一同度過這非常時期。」

業者重視乘客健康，規定司機使用酒精、飄白水將車廂內清潔打掃做好防疫工作。(照片/范佐意 攝影)

(中時電子報)