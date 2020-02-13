運-20飛抵武漢 首度參加非戰爭軍事行動 11:092020/02/13 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國產運-20大型運輸機首次參加非戰爭軍事行動。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為緊急馳援大陸新冠肺炎疫情最嚴重的湖北武漢，2月13日大陸國產運-20大型運輸機首次參加非戰爭軍事行動；這也是大陸空軍首次成體系、大規模出動現役大中型運輸機執行緊急大空運任務。 據大陸空軍官方微信訊息，2月13日淩晨，大陸空軍出動運-20、伊爾-76、運-9，共3型、11架運輸機，分別從烏魯木齊、瀋陽、西寧、天津、張家口、成都、重慶等7地機場起飛，向武漢空運軍隊支援湖北醫療隊隊員與物資。上午9時30分許，11架空軍運輸機全部抵達武漢天河機場。 (旺報 ) #大陸 #空軍 #武漢 #運輸機 #2月 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #運20 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢醫院驚見群聚感染 30名醫護、50名病患確診 16:222020/02/09 兩岸 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 兩岸熱門新聞 湖北單日暴增1萬4千確診 陸醫師：納入臨床診斷 - 兩岸 - 旺報 上海市長調湖北省委書記 - 兩岸 兩岸回不去的昨天 - 兩岸藝文 - 旺報 2020武漢風暴》更嚴格！湖北十堰張灣區「戰時管制」 居民不准出樓 - 兩岸 新冠肺炎 新疆出現首死亡病例 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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