為緊急馳援大陸新冠肺炎疫情最嚴重的湖北武漢，2月13日大陸國產運-20大型運輸機首次參加非戰爭軍事行動；這也是大陸空軍首次成體系、大規模出動現役大中型運輸機執行緊急大空運任務。

據大陸空軍官方微信訊息，2月13日淩晨，大陸空軍出動運-20、伊爾-76、運-9，共3型、11架運輸機，分別從烏魯木齊、瀋陽、西寧、天津、張家口、成都、重慶等7地機場起飛，向武漢空運軍隊支援湖北醫療隊隊員與物資。上午9時30分許，11架空軍運輸機全部抵達武漢天河機場。

(旺報 )