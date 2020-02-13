54歲董至成昨(12日)和結婚21年太太羅若云傳婚變，又爆主因疑是羅若云和女教練過從甚密，董至成第一時間驚呼「荒唐」。然董至成到大陸工作多年，先前他就自曝重視兒子超過老婆，連董嫂穿透明睡衣勾引他，董至成竟無視先跑去看兒子，夫妻倆感情轉淡似乎早就有徵兆。

董至成為家中生計到大陸工作多年，昨傳出婚變主因與太太和女教練過從甚密有關，董至成聽聞後秒駁斥直呼荒唐，更表示太太應該不是女同志，從沒想過這會是家庭破裂的主因，但也語帶保留說：「不能講不可能」。

而董至成當年和羅若云為拚生子盼了8年，羅若云還為生試管嬰兒挨了400多針，最後終於如願誕下一子，夫妻倆都對小孩相當寶貝，2014年董至成上《國光幫幫忙》，甚至坦言重視兒子遠多過於老婆，透露有次去大陸2周，回家看到老婆穿透明睡衣開門，但他不為所動，將太太推開後先去找兒子，自認「當時這樣對老婆有點過分」。

(中時電子報)