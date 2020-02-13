知名摩鐵薇閣林森館、大直館，提供入住客人「女熱大陸」、「巨乳上司性騷擾」等多部無碼A片觀賞，結果被片商發現，花錢入住側錄蒐證提告。台北地檢署13日依違反著作權法起訴A片供應商華陽昌公司，至於薇閣公司及負責人許調謀則因罪嫌不足，獲不起訴。

檢方調查，該批日本無碼A片，2018年由片商夢想園周姓負責人取得著作權，懷疑薇閣未經其同意，侵權使用，2度派員於2018年7月、10月間，入住薇閣林森館、大直館（登峰公司）蒐證，去年向檢警提告。

檢方調查，薇閣是每月以1萬4000元與華陽昌簽約，由華陽昌以遠端或寄送硬碟方式，提供包括「女熱大陸」、「家庭教師」、「巨乳上司性騷擾」、「家政婦」等上百部A片播放。其中有38部A片侵害夢想園公司著作權。

據了解，薇閣辯稱與華陽昌公司簽約，片源來自於對方，未過問片源。另華陽昌林姓負責人辯稱，A片是從網路上購得，但卻拿不出購買證明。

檢方認為，夢想園公司獲38部無碼A片的製作片商授權，享有合法著作權，而華陽昌公司未經同意即擅自播放，已涉侵權，依法起訴林男與夢想園公司，至於薇閣、登峰旅館負責人許調謀及2家公司則因罪嫌不足，另獲不起訴。

(中時 )