新冠肺炎疫情蔓延，與主要傳染國大陸最接近的台灣防疫表現可圈可點，包括確診病例少、零死亡及無社區感染，5位前後任衞生署長、衞福部長共同強調，台灣未加入世界衛生組織（WHO）是WHO的損失，健康、衛生無國界，不應成為政治議題，台灣要有意義、公平與世界各國一樣公平的加入WHO。

今日出席「挺台灣加入WHO！500萬民意GO！」活動的5位前後任衞生署長、衞福部長包括張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良及林奏延共同挺身而出，推動全台各界500萬人連署加入WHO。

現任監察院長、前衛生署長張博雅表示，台灣加入WHO不是政治題材，而是衛生、健康問題，新冠肺炎的新的傳染疾病，各國都感到威脅，沒有做好防禦、沒有控制好，全世界都遭殃，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，大家要一起努力，才能把疾病控制好。

前衛生署長葉金川表示，他在2009年以中華台北名義以觀察員的身分參加WHA(世界衛生大會)，大家不滿意，他也不滿意，加入WHO跟參加WHA不一樣，他希望台灣在有意義、有尊嚴及跟世界各國一樣公平加入，這個原則相信台灣2300萬人民也都會同意。

前衛生署長楊志良表示，台灣與主要傳染國大陸最接近，但確診病例數量一直都控制的很好，表現比日、韓都優秀，台灣有好的防疫體制，不會隱匿疫情，兩岸血源文化高度連結，但政制體制不同，但在醫療上，台灣也曾幫過大陸，包括無償捐血制度及健保等，大陸都有派人來取經學習，台灣不加入WHO另一方面，也是大陸的損失。

前衛福部長林奏延表示，他是兒童感染科醫師，也是防疫老兵，近20、30年的防疫都有參與，2003年SARS的慘痛經驗，造成73人死亡，其中有11位醫護同仁，之後台灣建立了傳染病防治網，醫院也加強管控，每年都進行演練，17年來的努力，這次都用上了，包括細胞簡訊及健保入出境資料的勾稽，讓醫護同仁知道病患的旅遊史，獲得保護，加上全民的努力，台灣新冠肺炎病例少、零死亡及零社區感染，台灣不以悲情加入WHO，而是以這些貢獻加入WHO。

(中時 )