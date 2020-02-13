陸委會開放取得居留權的陸配子女來台政策大轉彎，日前主委陳明通以「小明的故事」說明政策，網路上也掀起討論，究竟「小明」是誰。PTT表特版神人Z9，也解釋小明的身份特徵，並指出在政策髮夾彎期間，可能有些小明已經入境。

陳明通用「小明的故事」解釋管制新措施，小明過年期間跟媽媽回大陸，但因台灣防疫需求關國門，而他因為沒有中華民國國籍無法回台，因此陸委會基於人道考量，要讓他們回來，所以政策調整為陸配子女是1.未成年者2.在大陸沒有親人照顧，符合這2個條件者可專案申請，經審查才能入境。

此說法引發網友熱議，不少人好奇「小明」是誰？對此，Z9在臉書發布尋人啟事，從12日凌晨至下午1點記者會期間，入境台灣的陸籍旅客「小明」。

Z9也指出小明的身份特徵為：1.未滿18歲非本國籍、2.父母皆在台灣、3.在中國有親人但無能力照顧，並公布4航班時間，表示若有符合以上條件的小明，在這些班機上請主動聯繫，「我想要送一些台灣名產給你，讓您在居家檢疫14天期間有賓至如歸的感受」。

網友表示，「你不要那麼專業好不好」、「所以真的有小明入境了嗎？」「第二個條件父母皆在台灣，是後來才補上的，所以有可能是補上前就進來啦小明」、「以為取消這個政策，結果是想帶回來的人已經成功回來了」。

(中時電子報)