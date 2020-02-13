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S B A G pic.twitter.com/9YCRcar8f0 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 13, 2020

暴龍的連勝氣勢來到紐約客場，總算被籃網給澆熄了！儘管暴龍主控羅瑞拿下12分、12助攻與11籃板的大三元表現，可惜受制於全場命中率不到4成的投籃低潮，暴龍13日仍以91比101不敵地主籃網，隊史新高15連勝紀錄無奈喊卡！

雖帶15連勝來到巴克雷中心踢館，暴龍一開賽卻打得很悶，手感陷入嚴重低迷，也讓籃網打完上半場，取得52比40領先，儘管到了下半場，伊巴卡、范維利特、席亞卡等暴龍球員手感稍微回升，卻還是沒法挽回頹勢，只能眼見連勝中止。

暴龍前次輸球是在1月13日不敵馬刺，剛好相隔1個月再嘗敗績，伊巴卡雖然貢獻全場最高28分，范維利特也有22分，甚至羅瑞還摘大三元，卻還是改變不了作客輸球命運，目前暴龍40勝15敗，仍居東區第2，落後公鹿6.5場勝差。

籃網打破暴龍不敗之身的最大功臣，是先前涉入交易傳聞的利佛特，他貢獻全隊最高20分，另有7籃板、4助攻、4抄截，喬哈里斯19分，丁維迪17分、9助攻，賈瑞特艾倫與坦普各拿10分，充分證明就算少了厄文，他們照樣可以贏球。

(中時 )