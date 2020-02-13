IC載板廠景碩（3189）2019年營運虧損落底，但第四季營運順利轉盈，表現略優於投顧法人預期，看好今年營運表現將顯著轉佳，獲利有機會挑戰近4年高點。景碩今（13）日股價於平盤上下震盪，最高上漲1.9％至53.7元，三大法人昨日擴大買超達5305張。

景碩2019年第四季合併營收62.36億元，毛利率19.38％，每股盈餘0.02元。投顧法人認為，受惠消費性電子、隱形眼鏡及印刷電路板（PCB）營收分別季增23％、19％、16％，使景碩當季營收、毛利率優於預期，帶動整體營運順利轉盈。

展望本季，投顧法人指出，景碩中國大陸廠區營收貢獻約2成，PCB廠百碩目前處於營運淡季，BT載板廠統碩維持高稼動率，春節期間幾乎未停工，目前受影響程度相對輕微。台灣廠區受惠DRAM、數據中心、5G系統單晶片（SoC）需求，預期載板仍維持高稼動率。

投顧法人認為，隨著5G手機及基地台需求增溫，陸系客戶啟動拉貨，預期力道將持續至第二季，帶動景碩BT載板需求。稼動率維持高檔的ABF載板亦見需求回補，預期需求可望持穩向上，原生產類載板（SLP）的新豐廠將轉作ABF載板，下半年營運可望明顯改善。

長期而言，投顧法人認為，5G毫米波（mmWave）手機採用的天線封裝（AiP）將成為景碩下一階段成長動能，在ABF載板稼動率維持滿載，BT載板需求亦因AiP、AirPods、5G SoC等需求帶動下改善，有助於今年營運及毛利率顯著轉佳。

投顧法人預期，景碩今年成長動能來自ABF載板需求持續暢旺及新產能開出挹注，加上5G基地台需求成長、終端應用開始顯著增溫，加上新豐廠規畫轉作ABF及AiP，稼動率及產品組合走出谷底，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價62元。

另一家投顧法人看法相對保守，預期新冠肺炎疫情對首季產出影響有限，但對物流造成的不確定性影響較大。預期疫情影響屬於短期衝擊，後續須觀察天線封裝（AiP）採用滲透率及PCB、軟板廠虧損能否持續改善，維持「持有」評等、目標價58元不變。

(時報資訊)