儘管新冠肺炎對產業影響要到第2季才會明朗，但5G自今年開始進入成長期，砷化鎵代工廠—穩懋(3105)對今年5G需求成長深具信心，預期5G手機、5G基礎建設、WiFi及3D感測光通訊等將成為公司今年營運成長的動能，公司擴產亦依計畫進行中，可望為下半年旺季貢獻業績，外資在穩懋法說會後發布最新報告多給予正面肯定，日系、美系及歐系外資分別給予「買進」、「建議加碼」、「優於大盤表現」評等，目標價分別為370元、348元、395元。

受惠於客戶需求強勁，帶動穩懋2019年業績逐季走高，2019年第4季合併營收、單季合併毛利率、營業淨利率、稅後盈餘均創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.4元，累計2019年合併營收為213.78億元，年成長23%，創下歷史新高，稅後盈餘為44.01億元，創下歷史新高，每股盈餘為10.59元。

穩懋總經理陳國樺表示，各國政府或電信商緊鑼密鼓加速釋出5G頻譜及推動5G基礎建設，手機製造商亦將推出多款5G機種以因應需求，今年5G將開始正式邁入成長期，穩懋早在幾年前就已提供客戶相關5G Cellular PA解決方案，並已於2019年下半年大量出貨，2019年5G Cellular PA營收佔整體Cellular PA比重已超過10%，去年第4季佔比更達20%，基地台相關基礎建設全年營收也較2018年成長超過50%，由於5G手機相較於4G至少增加2顆PA，如果是MIMO則會增加5顆，讓公司對2020年5G需求成長更具信心，加上公司在3D感測產品居市場領先地位，市場對結構光產品需求非常強勁，公司亦在去年下半年成功開發TOF，目前已有不少客戶在進行中，除手持產品外，汽車自駕也是未來發展方向。

大陸新冠肺炎疫情至今未止，不過穩懋因農曆年左右已敲定第1季訂單，第1季營運未受到太多影響，穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到13%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)；穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於疫情還在持續發展中，對第2季影響理論上會比第1季大，第2季會再針對疫情影響評估說明；不過，儘管有大陸新冠肺炎疫情干擾，穩懋擴產動作仍如火如荼進行，新增加的5000片設備機台預計今年第2季末開始有產能貢獻，月產能將從目前的3.6萬片拉升到4.1萬片。

穩懋法說會後，多家外資出具最新報告，多給予正面肯定，日系、美系及歐系外資分別給予「買進」、「建議加碼」、「優於大盤表現」評等，目標價分別為「370元」、「348元」、「395元」；不過亦有亞系外資及港系外資看法較為保守，其中亞系外資在最新報告中指出，穩懋5G PA在2019年第4季佔比已超過整體Cellular PA的20%不一定是一件好事，由於華為5G PA可能存在庫存過剩，導致增速低於預期，雖然5G和3D感測中期前景仍然樂觀，但將評等由「買進」下調至「劣於大盤表現」下，目標價亦從388元下調至320元；而港系外資則給予「持有」評等，目標價為321元。

(時報資訊)