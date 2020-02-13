MSCI於今日凌晨公布第一季度的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股在主要市場指數權重獲調升，並新增3檔成分股，無刪除。MSCI中國A股國際通指數(下稱國際通指數)成分股總數增加至467檔。新增市值前3大為中國人保、聞泰科技及瑞幸咖啡。

MSCI自去年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，同時分成三個階段將中國A股的納入因子從5％逐步增加至20％，去年十一月底第三波調整生效的時間點，除了將納入因子進一步提高至20%外，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股佔新興市場指數的權重亦進一步提升。

觀察北上資金流向可以發現，A股入摩之後，外資淨流入時間居多，雖然去年進入第二季後因漲多加上美中貿易戰情況惡化一度降溫，惟6月下半月資金就開始出現回流，8月中開始更加速流入，全年淨流入金額超過3500億人民幣，今年以來截至2月12日已淨流入超過670億人民幣，顯見A股市場已逐漸獲得國際資金青睞，成為資產配置不可或缺的一環。

(時報資訊)