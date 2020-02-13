台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.73%下調至11.66%，調降幅度為0.07百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.76%下調至13.68%，調降幅度為0.08百分點，在「MSCI全球市場指數」權重維持1.42%不變。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近四次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在2月28日收盤後生效。

至於MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股無調整，指數成分股將維持88檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為上海銀(5876)，調升0.01百分點，調整後權重為0.81%，權重調降最多的成分股為群創(3481)，調降0.01百分點，調整後其權重為0.35%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了0.28百分點；而調降的部分，本次國家權重調降皆在0.1百分點以下，整體實質調整幅度並不明顯。

(時報資訊)