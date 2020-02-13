戴德梁行今（13）日公布最新研究報告「新型冠狀病毒疫情對中國商業地產的影響及應對」指出，新冠肺炎疫情持續發威，將為中國大陸商業地產市場帶來利空；不過，也因為疫情衝擊，未來工業物流領域也可望有一波大升級，無人機配送，將更廣泛運用在物流市場。

這項報告指出，疫情衝擊之下，預料中國大陸辦公室搬遷、擴張需求，相對會被壓抑；不過受惠的將是線上購物需求，這將會促進線上零售業、物流部門和供應鏈的進一步發展。

另外，工業物流領域也可望有一波大升級，先前中國大陸市場已有嘗試採無人機、無人車、機器人，進行無人配送，預料未來將更廣泛運用在物流配送的各個環節。包括大型購物中心等商業建築，未來也將走向綠色、健康、開放空間的泛健康建築趨勢。

戴德梁行針對新型冠狀病毒疫情下的商業地產或衍生發展新趨勢，進行研究。這項報告，重點是在關注該疫情對商業地產領域產生的潛在影響，並分析市場各方的應對及其可能衍生的趨勢。

戴德梁行研究院副院長張曉端表示：「疫情的發生對於商業地產造成不可避免的影響，但市場各方均積極摸索應對，在此過程中啟發的思考與嘗試也往往衍生出行業發展的新趨勢。」

「2019年以來，全國多地高級辦公大樓市場在宏觀環境不佳及供應放量等因素的影響下，已然走弱，在疫情影響下，辦公大樓市場將進一步承壓。」

戴德梁行中國區企業服務部董事總經理魏超英表示：「當前企業對置換、擴張辦公物業較為審慎，甚至當營收受到影響，時削減高昂的辦公大樓租賃成本成為重要選擇。中小型企業將面臨更大的短期財務流動性風險，或對辦公租賃市場造成影響，這些無疑將減少或延遲辦公大樓新增需求，各業主對客戶的爭奪將加劇。」

戴德梁行大中華區租戶研究及華東區研究部主管Shaun Brodie認為：「零售、貿易、酒店、娛樂等行業受到較大衝擊，租賃活動或將收縮；金融業、專業服務業等受到的直接影響則比較小，也將會成為未來業主爭取續租、擴租的重要物件；醫藥與醫療設備，線上遊戲、遠端教育等互聯網行業將快速發展, 從而引發其擴租或新租的辦公租賃需求。」

在疫情結束之前，商業市場無疑受到最直接的衝擊，除了實體商業受到的直接影響外，由於缺少場景，線上商業同樣受到波及。零售業中短期前景依然不明朗，大型購物中心市場空置率將向上推升，整體平均租金則面臨下調。

戴德梁行中國區商業地產董事總經理甄士奇表示：「此次疫情的突發事件會成為商業零售業重整再出發的一個機遇點。疫情控制在短期內會對物流業造成一定影響，保稅倉受到出口影響，可能面臨一定壓力。然而從中長期來看，高標倉儲受到的影響有限，尤其是在華東、華南等區域，物流用地供應緊張，高標倉在熱門城市仍有大量需求。目前持續的限制外出措施，促使人們更多的選擇線上購物，這將會促進線上零售業、物流部門和供應鏈的進一步發展。」

在商業建築方面，應採取防疫安全措施，降低商業場所的疫情風險及損失。另外也可發現，商戶紛紛主動自救，線上線下結合模式升級--線上線下靈活切換，關注社群行銷，關注線下配送的安全性；同時，線下配送的安全性受到前所未有的關注。此前在工業物流領域已有嘗試的無人機、無人車、機器人帶來的無人配送，未來也有望更廣泛的運用於物流配送的各個環節。

(工商 )