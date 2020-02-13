疫情重創航空業！華航主管減薪1成 11:172020/02/13 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華航公告各級主管減薪一成。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情對營運之影響，中華航空擬實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10％，待疫情緩和後再行調整；同時也鼓勵員工在此期間規劃既存的特休假及補休假，共體時艱。華航強調，暫未考慮實施無薪假措施。 公司高階指出，公司組長級以上主管應有近千人，2003年SARS期間記憶中是經理級以上主管減薪15％，這次是所有主管都減薪，但減薪幅度較小。另公司在2008年金融海嘯之後，也實施過一波鼓勵休假等辦法。 (工商 ) #減薪 #主管 #華航 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 1月31日至2月6日 04:092020/02/09 產業．科技 男遭主管叫回大陸復工 眾人勸快逃 10:282020/02/09 日常 多國停飛大陸 華航貨運受惠 04:102020/02/10 證券．權證 主管深圳返台不隔離還教課 員工檢舉反遭開除 10:262020/02/10 生活 新型肺炎疫情不止 中小型旅行社恐掀倒閉潮 10:412020/02/10 財經 員工檢舉主管無隔離遭資遣 賴香伶：應復職 16:542020/02/10 政治 周思齊減薪仍有憧憬 爭取仲裁「直接進入法」 11:442020/02/11 體育 Foodpanda變相減薪 外送員遊行罷送 12:482020/02/12 生活 疑變相減薪 foodpanda外送員罷送 04:102020/02/13 社會新聞 40歲女主管愛憋尿 膀胱憋成「鐘乳石洞」醫驚：沒救了 08:032020/02/13 生活 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 即時 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 不忍了！鴻海駁斥路透報導 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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