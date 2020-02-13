因應新冠肺炎疫情對營運之影響，中華航空擬實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10％，待疫情緩和後再行調整；同時也鼓勵員工在此期間規劃既存的特休假及補休假，共體時艱。華航強調，暫未考慮實施無薪假措施。

公司高階指出，公司組長級以上主管應有近千人，2003年SARS期間記憶中是經理級以上主管減薪15％，這次是所有主管都減薪，但減薪幅度較小。另公司在2008年金融海嘯之後，也實施過一波鼓勵休假等辦法。

(工商 )