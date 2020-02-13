美農業部：陸並未因疫情減少採購計劃 11:182020/02/13 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部貿易及外國農業事務副部長麥金尼（Ted McKinney）表示，中國目前尚未因新冠肺炎疫情，延遲或減少根據首階段貿易協議購買美國農產品的計劃。 路透報導，麥金尼說，「美方沒有收到任何推遲採購的正式通知，希望它不會到來」。他又指出，如果疫情持續蔓延，恐將影響航運和其他經濟活動，甚至增加中國減少採購規模的可能性，這將取決於疫情將持續多久。 根據中美的第一階段貿易協議，中國在未來兩年內增加購買400億美元的美國農產品。 (工商 ) #中國 #疫情 #計劃 #麥金尼 #購買 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 2020武漢風暴》習3度召開政治局常委防疫會議 首要目標：穩經濟 20:092020/02/12 兩岸 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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