美國農業部貿易及外國農業事務副部長麥金尼（Ted McKinney）表示，中國目前尚未因新冠肺炎疫情，延遲或減少根據首階段貿易協議購買美國農產品的計劃。

路透報導，麥金尼說，「美方沒有收到任何推遲採購的正式通知，希望它不會到來」。他又指出，如果疫情持續蔓延，恐將影響航運和其他經濟活動，甚至增加中國減少採購規模的可能性，這將取決於疫情將持續多久。

根據中美的第一階段貿易協議，中國在未來兩年內增加購買400億美元的美國農產品。

(工商 )