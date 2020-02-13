市容一直是個城市的第一面貌，各都也都不敢輕忽，台北市長柯文哲昨（12）日晚間在臉書談到，違建是一個令人頭痛的系統性問題，有些違建因為特殊原因而緩拆，常常造成公務員疲於奔命。他強調，最重要的並不是拆除建築，「而是要留什麼給下一代？」他認為「價值」及「制度」正是兩大核心重點。

柯文哲提到，違建中有些案例涉及弱勢而緩拆、有些案例有爭議而緩拆，有些因為議員選民服務，所以技術性緩拆。這些都是「社會爭論的項目，也讓公務員疲於奔命」無形中消耗政府資源；不過他表示，「違建爭議處理委員會」就是一個展現價值、也有制度的單位，以系統化方式處理違建問題。

柯文哲指出，委員會會把違建爭議處理流程標準化，違建所有人如果對違建認定或執行拆除有疑義，可以申請爭議處理委員會審議，也可以提出行政救濟；其次，委員會成員共21組成，委員背景包含建築師、律師、土木結構技師、航測影像判讀專家等等，確保決議的公平及公正性。此外，柯文哲認為，北市府與委員會也會把決議內容公開上網，讓結論接受公評，達到公開透明的目的，「我相信透過違建審議的制度化，可以解決技術性緩拆的問題」也讓公務員不需要因為各種因素而勞心勞力；最後，對於當事人生活陷於困境或造成社會問題，北市府也會協調相關機關提供社會福利、法律諮詢協助弱勢民眾。

柯文哲也強調，把爭議制度化，用公平公正的方式審議，並且公開透明，這就是北市府想留下的「價值」。

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(中時電子報)