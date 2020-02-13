經本刊獨家報導，屏東大學已婚教授金自強與女大生彤彤的不倫戀後，影片及照片造成網路瘋傳，引發各界熱議，校方昨天開會討論並緊急發出聲明稿，表示會立即舉行性平會議及教評會，並要求金男出面說明。

經本刊報導，國立屏東大學應用物理系金姓教授傳出為照顧系上一名女學生，竟把自己的論文交給該女學生使用，還共同掛名2篇期刊文章，發表於今年的「全國物理年會」，更拿科技部計畫1年4萬8千元的經費給這名女學生。

校方12日發表聲明，指在本刊報導曝光後已立即通報教育部，後續將依教師法召開教評會審議，並依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條召開性平會展開調查，如果報導內容屬實，依教師法視情節輕重對金教授予以處分。

聲明指出，金老師於2年前參加應用物理系主任遴選未果，之後就鮮少參與系上相關的行政事務，與其他教師同仁也幾乎沒有互動，對於他在課餘時間的私生活，其他同仁不會過問。

針對該校應用物理系金姓教授與女學生過從甚密，甚至以私害公，涉嫌違反教師倫理，因事涉教師專業倫理及性別平等問題，學校嚴正看待，目前已召集一級主管開會，立即處理因應。

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(中時電子報)