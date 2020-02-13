新冠肺炎疫情持續延燒，挪威能源諮詢機構Rystad Energy日前預測，肺炎疫情爆發，將使今年全球石油需求慘掉25%。

Rystad Energy表示，去年12月，全球石油需求預測每日約110萬桶，但今年已大減至每日82萬桶，占比約下修25%左右。預估肺炎疫情2月至3月影響最嚴重，到6月將逐漸減弱，但最壞打算是，若各國旅遊限制時間拉長，今年原油需求將降至每日65萬桶。

CNBC報導，Ned Davis Research分析師 Warren Pies最新報告指出，對石油與能源市場來說，新冠肺炎是「真正的黑天鵝」，最糟糕的情況還沒結束，因此將原油展望由「樂觀」調降至「中立」。不過Pies認為，這次完美風暴，可望在今年稍晚為能源族群創造進場時機。

投資人對新冠肺炎疫情憂慮減緩，油價今天勁揚，創近6週來最大漲幅。紐約原油價格上漲1.23美元（或2.5%），收51.17美元；布蘭特原油上漲3.3%（或3.3%），收在55.79美元。

(中時電子報)