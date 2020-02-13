國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今上午拜會台灣民眾黨團，雙方針對公民權下修18歲、新冠肺炎紓困條例草案等議題交換意見，民眾黨團總召賴香伶表示，公民權下修部分，民眾黨提出一憲二法修正方式，紓困條例則呼籲中央遵守財政紀律，盡快蒐集需求提出具體方案。林為洲表示，公民權下修18歲部分，兩黨完全有共識，會參考民眾黨團版本討論，不排除共推版本。

賴香伶表示，民眾黨是國會新兵，國民黨團在議會運作及法案給予很多建議，雙方也交換意見，民眾黨主張國會改革，還權於民，期待國民黨在公民權下修18歲可以合作，支持一憲二法的修正方式，期盼在新會期可以共同努力。

會中，蔣萬安針對國民黨團日前提出的紓困條例草案說明，賴香伶說，我們在意財政紀律、財政監督，用有限的資源做到紓困、防疫等工作，不要讓社會造成恐慌，開議後將會在相關議案急起直追。

賴香伶強調，防疫相關工作政院訂得不是很明確，希望中央與地方政府盡快蒐集資訊，執行檢討工作，紓困條例不論要用追加預算或特別條例執行，都應該落實國會監督機制，確保錢花在刀口上。

蔣萬安表示，紓困部分我們都有共識，方向一致，接下來可以透過編列特別預算方式執行，民眾黨提出用追加預算方式也可以來討論，希望紓困能夠受到國會監督，專款專用，不希望挪用原本編好的預算，呼籲各政黨可以提出版本，開議後盡速討論形成共識。

(中時 )